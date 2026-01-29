Λίγο πριν την έναρξη της τελευταίας αγωνιστικής του Europa League, οπαδοί της Ουτρέχτης επιτέθηκαν σε αυτούς της Σέλτικ.

Ακόμη ένα οπαδικό περιστατικό έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Σκωτία πριν το ματς της Σέλτικ με την Ουτρέχτη για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Τα επεισόδια μεταξύ οπαδών δυστυχώς δεν σταματούν, καθώς ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό ήρθε να προστεθεί. Η Σέλτικ υποδέχεται την Ουτρέχτη αλλά άναψαν τα αίματα μεταξύ οπαδών λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φέρεται πως φίλοι της ολλανδικής ομάδας που έκαναν το ταξίδι στην Γλασκώβη, επιτέθηκαν σε οπαδούς της σκωτσέζικης ομάδας σε μία παμπ, δίπλα στο στάδιο. Όταν αντιλήφθηκαν την επίθεση, άρχισαν να τρέχουν με σκοπό να απομακρυνθούν από εκεί. Αν και η ολλανδική ομάδα έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, πολλοί οπαδοί έκαναν το ταξίδι στην Σκωτία προκαλώντας επεισόδια.