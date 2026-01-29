Σέλτικ: Επίθεση από οπαδούς της Ουτρέχτης (vid)
Ακόμη ένα οπαδικό περιστατικό έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στην Σκωτία πριν το ματς της Σέλτικ με την Ουτρέχτη για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Τα επεισόδια μεταξύ οπαδών δυστυχώς δεν σταματούν, καθώς ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό ήρθε να προστεθεί. Η Σέλτικ υποδέχεται την Ουτρέχτη αλλά άναψαν τα αίματα μεταξύ οπαδών λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φέρεται πως φίλοι της ολλανδικής ομάδας που έκαναν το ταξίδι στην Γλασκώβη, επιτέθηκαν σε οπαδούς της σκωτσέζικης ομάδας σε μία παμπ, δίπλα στο στάδιο. Όταν αντιλήφθηκαν την επίθεση, άρχισαν να τρέχουν με σκοπό να απομακρυνθούν από εκεί. Αν και η ολλανδική ομάδα έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, πολλοί οπαδοί έκαναν το ταξίδι στην Σκωτία προκαλώντας επεισόδια.
29.01.2026, Celtic🏴 - FC Utrecht🇳🇱, Utrecht attack Celtic pub, Celtic direct on the run. After Utrecht fight against 1312, click here for more: https://t.co/PiXczbdPXVJanuary 29, 2026
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/2ZwRQJLb9A
29.01.2026, Celtic🏴 - FC Utrecht🇳🇱, Celtic waiting at there main pub next stadium Green Brigade before they start running, click here for more: https://t.co/PiXczbdPXV— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 29, 2026
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/gH0m39FtIO
