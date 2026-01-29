Οι σκέψεις του Μπενίτεθ για το αρχικό σχήμα με την Ρόμα και οι λιγοστές επιλογές που του απομένουν από τον πάγκο.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ (22:00-Cosmote Sport 3/ANT1-live από Gazzetta) με στόχο μία νίκη που θα του εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, αλλά και μία δόση χαράς στην κατήφεια που κυριαρχεί γενικά στην ατμόσφαιρα λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων.

Δυστυχώς για τον Ράφα Μπενίτεθ ο αγώνας αυτός θα πρέπει να δοθεί εν μέσω πολλών δυσκολιών, αφού οι διαθέσιμοι παίκτες των «πρασίνων» από την πρώτη ομάδα φτάνουν τους 15, μετά και το απροσδόκητο κόψιμο από την αποστολή του Φίλιπ Μλαντένοβιτς, που χαίρει άκρας υγείας, πάρα τις περιορισμένες επιλογές που διαθέτει ο 65χρονος κόουτς.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Πελίστρι και Τζούρισιτς, τον άρρωστο Καλάμπρια, τον τιμωρημένο Σφιντέρσκι αλλά και στους Τεττέη, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάβες, Αντίνο, Ντέσερς (που είναι και τραυματίας), Μαντσίνι, Γεντβάι, Βιλένα και Μπόκο, που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

«Μονόδρομος» η τριάδα, οι επιλογές για την ενδεκάδα και ο πάγκος

Οι πολλές απουσίες δεν επιτρέπουν στον Ράφα Μπενίτεθ να έχει πολλές επιλογές για να προβληματιστεί στο πως θα παρατάξει την ομάδα για το αυριανό παιχνίδι με τους Ρωμαίους.

Η έλλειψη εξτρέμ, αφού διαθέσιμος είναι μονάχα ο Ανάς Ζαρουρί, αλλά και η επιθυμία του για μία καλή αμυντική λειτουργία το πιθανότερο σενάριο είναι πως τον οδηγεί να κατεβάσει την ομάδα του με τριάδα στην άμυνα για ακόμη μια φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Πιο συγκεκριμένα το 3-4-2-1 φαίνεται πως θα είναι και πάλι ο σχηματισμός που θα επιλέξει. Ο Λαφόν θα παραμείνει για ακόμη ένα παιχνίδι κάτω από την «πράσινη» εστία.

Η τριάδα στο κέντρο της άμυνας θα αποτελείται από τους Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά, με τον Ισλανδό να είναι στο κέντρο, τον Αμερικανό δεξιά και τον Αλγερινό στα αριστερά.

Οι δύο φουλ μπακ θα είναι πιθανότατα οι Κώτσιρας και Κυριακόπουλος, με τον Ζαρουρί να είναι κι εκείνος μία επιλογή, αφού έχει υπηρετήσει ξανά τον ρόλο αυτό.

Στην δυάδα του κέντρου αυτή τη φορά μάλλον δεν θα δούμε τον Μπακασέτα, αλλά τους Τσέριν και Σιώπη, με τον Έλληνα αρχηγό του Παναθηναϊκού να παίζει πιο μπροστά τους, έχοντας δίπλα του τον Ρενάτο Σάντσες. Κι εκεί διεκδικεί θέση ο Μαροκινός εξτρέμ αντί του Πορτογάλου μέσου.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο μοναδικός φορ της ομάδας, Μίλαν Πάντοβιτς.

Αν θεωρήσουμε πως η ενδεκάδα είναι αυτή που έχουμε προβλέψει, τότε έχει ενδιαφέρον να κοιτάξουμε τους παίκτες που θα μείνουν στον πάγκο ως αναπληρωματικοί. Πέρα από τους δύο τερματοφύλακες, δηλαδή τον Γείτονα και τον Κότσαρη, εκεί θα βρίσκονται ακόμη οι Κάτρης, Ταμπόρδα, Ζαρουρί κι έπειτα οι νεαροί Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής και Βύντρα.