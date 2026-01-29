Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή του αγώνα με την Ρόμα για πρώτη φορά τους νεαρούς Νεκτάριο Καλοσκάμη, Άγγελο Βύντρα και Ιάσωνα Σκαρλατίδη.

Η αποστολή... ανάγκης του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Ρόμα την Πέμπτη (22:00-Cosmote Sport 3, ANT1 - live από Gazzetta) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League συμπεριλάμβανε τρία νέα πρόσωπα.

Οι νεαροί Νεκτάριος Καλοσκάμης, Άγγελος Βύντρα και Ιάσωνας Σκαρλατίδης κάνουν ντεμπούτο σε αποστολή των «πρασίνων» και μάλιστα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το γεγονός πως ο Ράφα Μπενίτεθ είχε στην διάθεσή του μονάχα 15 ποδοσφαιριστές από την πρώτη ομάδα, τον ανάγκασε να πάρει μαζί του και πέντε νεαρούς για να συμπληρώσει 20αδα.

Τα δύο πρώτα επίθετα είναι λογικό να σας θυμίζουν κάτι, αφού οι νεαροί αυτοί σχετίζονται με τους συνεπώνυμους πρώην παίκτες του κλαμπ. Ο Άγγελος Βύντρα είναι ο γιος του παλαίμαχου άσου του «τριφυλλιού», Λουκά ενώ ο Νεκτάριος Καλοσκάμης είναι ο μικρός αδερφός του άσου της ΑΕΚ και πρώην του Παναθηναϊκού, Δημήτρη.

Πάμε, λοιπόν, να γνωρίσουμε τα τρία αυτά παιδιά που βρέθηκαν για πρώτη φορά σε αποστολή πρώτης ομάδας.

Νεκτάριος Καλοσκάμης

Γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2008 στην Αθήνα, όμως μεγάλωσε όπως και ο αδερφός του Δημήτρης, στις Σπέτσες. Στην πρωτεύουσα ήρθε μαζί με τον πατέρα του το 2017 (η μητέρα του έμεινε στις Σπέτσες για την οικογενειακή επιχείρηση) για χάρη του αδερφέ του, Δημήτρη, ο οποίος πήγε τότε στον Παναθηναϊκό. Στο «τριφύλλι» τον ακολούθησε και ο 9χρονος ακόμα τότε Νεκτάριος ενώ αργότερα πήρε σειρά και ο τρίτος και μικρότερος αδερφός Έκτορας.

Ο νεαρός, που αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ξεκίνησε να ανεβαίνει βήμα βήμα όλα τα ηλικιακά τμήματα της ακαδημίας των «πρασίνων» μέχρι το καλοκαίρι του 2024, όταν και πήρε προαγωγή στην Κ19. Την πρώτη του σεζόν έκανε 15 εμφανίσεις στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα και Κύπελλο σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.200 λεπτά.

Λίγο πριν το φινάλε αυτής, στις αρχές Μαΐου του 2025, εκείνος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Φέτος εκείνος έχει παίξει 11 παιχνίδια πατώντας χορτάρι για περισσότερα από 900 λεπτά, όντας μάλιστα και αρχηγός σε κάποια από τα ματς.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε και το ντεμπούτο του στην Εθνική Νέων σ' έναν φιλικό αγώνα κόντρα στην Γεωργία, όπου έληξε 0-0 κι έπαιξε σε ολόκληρο το ματς.

Άγγελος Βύντρα

Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2008. Παιδί κοσμογυρισμένο, αφού χρειάστηκε να ακολουθήσει τον πατέρα του σε Ισπανία, Ισραήλ και Κύπρο τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Επέστρεψε στην Ελλάδα σε ηλικία 11 χρονών, όταν ο πατέρας του υπέγραψε με την Λαμία το καλοκαίρι του 2019.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην ακαδημία του Διγενή Μόρφου. Από κει πήγε για δοκιμαστικά στον Παναθηναϊκό, τα περάσε με επιτυχία κι εντάχθηκε στην Κ14 της ακαδημίας του.

Εκείνος ξεκίνησε αρχικά να παίζει ως μέσος, όμως τώρα έχει καταλήξει στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Στην Κ19 έφτασε το καλοκαίρι του 2024 οπότε κι έκανε τις πρώτες του συμμετοχές, οκτώ τον αριθμό, κατά τις οποίες σκόραρε το πρώτο του γκολ κι έδωσε την πρώτη του ασίστ. Τον Οκτώβριο του 2024 υπέγραψε και το επαγγελματικό του συμβόλαιο με το «τριφύλλι» ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έκανε ντεμπούτο στην Κ17, της οποίας αποτελεί μέλος μέχρι και σήμερα με 14 συμμετοχές.

Φέτος, έχει ήδη κάνει 13 συμμετοχές σε Κύπελλο και πρωτάθλημα Κ19 σκοράροντας και δύο τέρματα

Ιάσωνας Σκαρλατίδης

Γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 2006. Ο νεαρός δεξιός μπακ άρχισε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 6 ετών στον Πανερυθραϊκό. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού έφτασε έξι χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2018. Του πήρε πέντε χρόνια για να φτάσει στην Κ19 των «πρασίνων», της οποίας αποτελεί μέλλον μέχρι και σήμερα.

Τις πρώτες του τρεις συμμετοχές στο ηλικιακό αυτό τμήμα τις έκανε την σεζόν 2022-2023 ενώ από την επόμενη έγινε κανονικό μέλος της κάνοντας 11 εμφανίσεις και δίνοντας την πρώτη του ασίστ, μετά από 600 λεπτά.

Την επόμενη χρονιά έκανε την πρώτη του γεμάτη σεζόν φτάνοντας τις 25 συμμετοχές. Σκόραρε το πρώτο του τέρμα ενώ έδωσε και επτά ασίστ ξεπερνώντας τα 2.000 λεπτά σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.

Στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν και πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα το οποίο έχει τριετή διάρκεια. Στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς πρόλαβε να αγωνιστεί σε 15 παιχνίδια σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περισσότερα από 1.200 λεπτά.