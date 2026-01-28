LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ ενόψει Λιόν
Ο ΠΑΟΚ μέσα στο άσχημο κλίμα από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» καλείται να αντιμετωπίσει το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00) τη Λιόν στη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Ντέγιαν Λόβρεν μιλάνε στη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη γαλλική ομάδα.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου από το κανάλι του ΠΑΟΚ στο YouTube:
