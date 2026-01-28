Ο Μάριος Τσάκας, μέλος του ΔΣ του ΠΑΟΚ μίλησε για την τραγωδία στη Ρουμανία και τόνισε πως ο σύλλογος θα κάνει τα πάντα για τους τραυματίες και θα κανονίσει τα διαδικαστικά για όσους χάθηκαν.

Αμέσως μετά την είδηση για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στέρησε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ και έστειλε στο νοσοκομείο ακόμη τρεις, ο οργανισμός του Δικέφαλου λειτούργησε άμεσα και έστειλε εκπροσώπους.

Στην Τιμισοάρα βρίσκεται ο Μάριος Τσάκας, μέλος του «ασπρόμαυρου» ΔΣ, τονίζοντας σε δηλώσεις του πως η ομάδα θα κάνει τα πάντα για τους τραυματίες με εντολή Ιβάν Σαββίδη, ενώ θα κανονίσει και τα διαδικαστικά για τις σορούς των αδικοχαμένων φίλων...

«Δυστυχώς για άλλη μια φορά η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί νέα παιδιά στην προσπάθειά τους να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, να δουν τον αγαπημένο τους ΠΑΟΚ. Για άλλη μια φορά θρηνούμε θύματα και είναι κάτι που έχει συγκλονίσει όλους, όχι μόνο εμάς την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα.

Ταξιδέψαμε από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι και δύσκολες οι μεταφορές εδώ στην Τιμισοάρα. Ήρθαμε οδικώς, με σκοπό να δούμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στη βελτίωση της υγείας των τριών τραυματιών και να δούμε ό,τι χρειάζεται να καλυφθεί στο θέμα της νοσηλείας. Και δυστυχώς να κανονίσουμε τα διαδικαστικά για τη μεταφορά των σορών των άτυχων οπαδών μας, ώστε να επιστρέψουν πίσω στη χώρα μας».

Για το εάν έχει καταφέρει να μιλήσει με τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών:

«Έχουν γίνει επικοινωνίες. Καταλαβαίνετε το περιεχόμενο και πόσο δυσάρεστες είναι. Αλλά δυστυχώς έχουμε και αυτό το δυσάρεστο καθήκον, να κάνουμε αυτές τις επικοινωνίες και να εξασφαλίσουμε για αυτούς ό,τι χρειάζεται. Για όσους έρθουν εδώ στην Τιμισοάρα για να δουν τους τραυματίες και όσους περιμένουν τις σορούς. Και φυσικά για τη φιλοξενία ή ό,τι άλλο χρειαστούν οι οικογένειες των τριών τραυματιών».

Για το εάν έχει μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη και τι του έχει πει:

«Η εντολή του ήταν να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ώστε να βοηθήσουμε τους τρεις τραυματίες και τις οικογένειες τους για να είναι καλά τα παιδιά και να αναρρώσουν. Και δεύτερον να διευκολύνουμε τις οικογένειες των θυμάτων και κάνουμε όλα τα διαδικαστικά, τουλάχιστον μέσα σε όλον τον πόνο τους να μην έχουμε καμία άλλη έννοια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μέχρι την ταφή των θυμάτων».