Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ακόμη πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται από τη Ρουμανία, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών του ΠΑΟΚ. Μετά την ενημέρωση της κ. Λιλής Γραμματίκη, Πρέσβη της Ελλάδος στη χώρα, ήρθε και ακόμη μια από τον Υπουργό Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε πρωινή εκπομπή ανέφερε πως και οι τρεις τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο. Ο ένας δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτε, ο δεύτερος υπέστη κάποια κατάγματα, ενώ ο τρίτος, αν και πολυ-τραυματίας, δεν κινδυνεύει σοβαρά.

«Καλημέρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Κλαίει όλη η Ελλάδα από εχθές. Είχα ενδελεχή επικοινωνία μέχρι αργά το βράδυ με τους αρμόδιους, τώρα το πρωί επικοινώνησα και με τον Μάριο Τσάκα που έχει πάει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Από τους τρεις τραυματίες ο ένας ως εκ θαύματος δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα. Ο δεύτερος έχει κάποια κατάγματα αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρά. Ο τρίτος είναι πολυ-τραυματίας, έχει δηλαδή αρκετά κατάγματα και σε επικίνδυνα σημεία, στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, έχει σπάσει τις δυο κλείδες αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Δεν φαίνεται να έχει δημιουργηθεί βλάβη, απλώς δεν ξέρω αν μπορούμε να τον μετακινήσουμε, περιμένω να μου πουν οι γιατροί.

Ο ένας μπορεί να γυρίσει και με το αεροπλάνο της γραμμής. Ο άλλος έχει τραύματα, όχι σοβαρά αλλά μπορεί να μετακινηθεί και αν χρειαστεί θα βοηθήσουμε και εμείς. Ο τρίτος, θα στείλουμε αεροπλάνο δικό μας για να τον πάρει. Για να το κάνουμε θα πρέπει πρώτα να μας πουν οι γιατροί αν δύναται να μετακινηθεί, γιατί το μείζον εδώ τώρα στο παιδί αυτό είναι να μην δημιουργηθεί μόνιμη βλάβη στην υγεία του. Δεν θα κινδυνεύσει η ζωή του, αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να γίνει καλά και να επιστρέψει στην παλιά του ζωή».