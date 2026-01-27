Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Τα συλλυπητήριά μας σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Με ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εξέφρασε την θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η μία μετά την άλλη τις ομάδες εξέφρασαν την θλίψη και την οδύνη τους για το τραγικό δυστύχημα σε δρόμο της Ρουμανίας στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ. Παιδιά που πήγαιναν στην Γαλλία για να δουν την ομάδα τους στον αγώνα με την Λυόν.

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει τα εξής: «Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν άδικα τη ζωή τους, ταξιδεύοντας για να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».