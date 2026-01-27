ΑΣ ΠΑΟΚ για το δυστύχημα σε Ρουμανία: «Αναβάλλεται το ΔΣ»

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του αναφέρει πως αναβάλλεται το προγραμματισμένο ΔΣ λόγω του τραγικού δυστυχήματος, τονίζοντας πως θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Όλος ο ΠΑΟΚ ή για να είμαστε σωστοί όλη η χώρα θρηνεί για τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως αναβάλλεται το σημερινό προγραμματισμένο Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνοντας πως θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη που προέκυψε από το δυστύχημα φίλων του ΠΑΟΚ κατά την εκδρομή τους στη Γαλλία για τον αγώνα της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Λυών, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ αποφασίζει την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση».