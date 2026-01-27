Ισπανοί διαιτητές για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Europa League

Η UEFA όρισε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια την ερχόμενη Πέμπτη (29/01).

Τη Πέμπτη (29/01) ρίχνει αυλαία η League Phase του Europa League, με τις ελληνικές μας ομάδες στη διοργάνωση να τίθενται αντιμέτωπες αμφότερες με απαιτητικούς αντιπάλους.

Αρχικά ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο ΟΑΚΑ, μία παλιά γνώριμο, την Ρόμα, σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει έντονες μνήμες, από το 2010 και τη τελευταία φορά όπου οι δύο αυτοί σύλλογοι βρέθηκαν αντιμέτωπες σε επίσημο αγώνα.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, ενώ βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ, Μιγκέλ Μαρτίνεθ και τέταρτος ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας. Στο VAR θα βρίσκονται οι επίσης Ισπανοί Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα και Αλεχάνδρο Μουνίθ Ρουίθ.

Μάλιστα αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Μουνουέρα θα σφυρίξει τους «πράσινους». Ο 43χρονος διαιτητής έχει βρεθεί ακόμη τέσσερις φορές στο δρόμο του τριφυλλιού στο παρελθόν, με απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα.

Η πρώτη φορά ήταν στο Παναθηναϊκός-Καμπάλα 1-0 για τον τρίτο προκριματικό του Europa League στις 27/7/2017. Ακολούθησε το Παναθηναϊκός-Λανς 2-0 για τα Play-Offs του Conference League στις 29/8/2024, ενώ ήταν παρών και στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 (ημιτελικά Κυπέλλου) στις 5/2/2025, αλλά και στο Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1 του περασμένου καλοκαιριού για τα Play-Offs του Europa League.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο της βαθμολογίας στη διοργάνωση Λυών. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Ισπανός ελίτ Ρικάρδο ντε Μπούργκος Μπενγκοετσέα. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ίκερ Ντε Φρανθίσκο και Ιβάν Μάσο Γρανάδο, ενώ τέταρτος ο Αντριάν Κορδέρο. Στο VAR θα βρίσκεται ο Πολωνός Τόμας Κβιατκόφσκι, με βοηθό του τον Ίβηρα Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.