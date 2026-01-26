Στην φυσική κατάσταση των παικτών δόθηκε έμφαση στην σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας αγώνα με την Λυών (29/01-22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο «δικέφαλος του βορρά» δεν αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο, αφού ανέβαλε το παιχνίδι με την Κηφισιά κάνοντας χρήση του σχετικού δικαιώματος που είχε, για να είναι συγκεντρωμένος στην κρίσιμη ευρωπαϊκή του υποχρέωση.

Στη βροχερή Νέα Μεσημβρία το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις φυσικής κατάστασης, δρομικές ασκήσεις και στη συνέχεια οικογενειακό διπλό, υψηλής έντασης. Μοναδικός απόντας ήταν ο Λούκας Ιβανούσετς, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Την Τρίτη (27.01) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 11:00.