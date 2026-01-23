Ίνγκι Ίνγκασον και Τάσος Μπακασέτας ήταν εξαιρετικοί στη Βουδαπέστη για τον Παναθηναϊκό ενώ ο Ανάς Ζαρουρί οδηγεί το Τριφύλλι στο Europa League.

O Παναθηναϊκός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στη Βουδαπέστη, άξιζε την νίκη, επέστρεψε στην Αθήνα με την ισοπαλία και εξασφάλισε και μαθηματικά την συνέχειά του στο Europa League μέσα από τα play offs που οδηγούν στους 16 της διοργάνωσης.

Στο 1-1 με την Φερεντσβάρος υπήρχαν τρεις μεγάλοι πρωταγωνιστές. Δύο της βραδιάς και ένας που οδηγεί τους ''πράσινους'' στον συγκεκριμένο θέσμο.

Σε αυτό το κείμενο θα... φωτίσουμε τα πεπραγμένα τους.

Ηγετική παρουσία από Ίνγκασον και Μπακασέτα

Οι δύο εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, ο Ίνγκι Ίνγκασον και ο Τάσος Μπακασέτας έλαμψαν, ηγήθηκαν, έδωσαν λύσεις και ήταν οι κορυφαίοι σε απόδοση του συνόλου του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισλανδός στόπερ... εξαφάνισε τον Γιουσούφ, πήρε σχεδόν όλες τις μονομαχίες και ήταν καταπληκτικός.

Συγκεκριμένα:

5/6 αμυντικές μονομαχίες

Επανακτήσεις:15

Κοψίματα: 8

Από την άλλη πλευρά, ο Μπακασέτας αγωνιζόμενος ξανά ως κεντρικός χαφ δίπλα στον Τσιριβέγια, έδωσε καλή κυκλοφορία και ηρεμία στον άξονα, έφτιαξε ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του(κεφαλιά Σφιντέρσκι, τετ α τετ Πελίστρι) και έκανε ένα από τα καλύτερα φετινά του παιχνίδια.

Συγκεκριμένα:

53/61 πάσες

xAssist: 0.20

Επανακτήσεις: 10

Key pass: 1

3/3 μακρινές μεταβιβάσεις

Ζαρουρί: Ο άνθρωπος του Europa League

Αυτά τα ματς κρίνονται από λεπτομέρειες, από στιγμές και ο Ανάς Ζαρουρί ήταν ο άνθρωπος του αγώνα. Μπήκε στο 74', σκόραρε με τρομερή σουτάρα στο 86' και χάρισε έναν υπερπολύτιμο βαθμό στο Τριφύλλι.

Ο Μαροκινός εξτρέμ οδηγεί τον Παναθηναϊκό στο Europa League, όντας απολύτως καθοριστικός και με συμμετοχή μεγάλη στους 7 από τους 11 «πράσινους» βαθμούς.

Χατ τρικ στη Βέρνη στο διπλό μέσα στο σπίτι της Γιουνγκ Μπόις

Ασίστ στο γκολ του Σφιντέρσκι στο 2-1 επί της Στουρμ στο ΟΑΚΑ

Γκολ στη Βουδαπέστη στο 1-1 με την Φερεντσβάρος

Καθοριστικός.