Οι 18 υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού: Οι πιθανότητες για ΠΑΟΚ, Νότιγχαμ και Ερυθρό Αστέρα

Η λίστα με τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού στα Play Offs του Europa League.

Με τη χθεσινή εκτός έδρας ισοπαλία με την Φερεντσβάρος, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το εισιτήριο για τη επόμενη φάση του Europa League και πλέον η κουβέντα αφορά την θέση που θα τερματίσει και τον αντίπαλο που θα του τύχει.

Όλα, όπως είναι γνωστό, θα κριθούν την επόμενη Πέμπτη, όταν και οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στο ΟΑΚΑ, την Ρόμα...

Οι πιθανές θέσεις του Παναθηναϊκού

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data ανέλυσε τα δεδομένα για το «τριφύλλι» καέληξε πως η πθανότερη θέση για να τερματίσει είναι η 20η, ενώ υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που τον φέρνει ακόμα και στην 10η.

Αναλυτικά

20η θέση: 29,3%

19η θέση: 23,1%

21η θέση: 14,8%

18η θέση: 7,4%

14η θέση: 5,5%

15η θέση: 5,3%

22η θέση: 3,4%

13η θέση: 3,2%

16η θέση: 3,2%

17η θέση: 2,6%

12η θέση: 1,3%

23η θέση: 0,4

11η θέση: 0,3%

10η θέση: 0,1%

24η θέση: 0,1%

Οι πιθανότερoι αντίπαλοι

Όσον αφορά τους υποψήφιους αντίπαλους τώρα, όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, υπάρχει ακόμα και το σενάριο του εμφύλιου με τον ΠΑΟΚ, το οποίο στην παρούσα φάση δεν είναι και τόσο πιθανό. Συνολικά υπάρχουν 18 ομάδες με τις οποίες μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός και ο «δικέφαλος» με τον οποίο θα παίξει και στα ημιτελικά του Κυπέλλου είναι ο 6ος πιο πιθανός.

Αναλυτικα