Ίνγκασον: «Δείξαμε χαρακτήρα, η κατάσταση είναι δύσκολη»

Ο Ίνγκι Ίνγκασον μίλησε στην κάμερα του Gazzetta μετά την ισοπαλία με 1-1 του Παναθηνϊκού με την Φερεντσβάρος μέσα την Βουδαπέστη. Αποστολή στην Βουδαπέστη: Νίκος Αθανασίου

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην Ουγγαρία κόντρα στην Φερεντσβάρος μένοντας στο 1-1, ωστόσο με την ισοπαλία αυτή κατάφερε να κλειδώσει την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Stage του Europa League την παρουσία του στην πρώτη 24αδα και άρα και τη συνέχειά του στην διοργάνωση.

Ο Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον, που βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα των «πρασίνων» στο χθεσινό παιχνίδι κι έδωσε μεγάλες μάχες με τον σέντερ φορ της Φερεντσβάρος, Γιουσούφ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Gazzetta μετά την λήξη της αναμέτρησης και πριν το ταξίδι της επιστροφής του «τριφυλλιού».

Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός τόνισε πως ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στους Ούγγρους. Αναφέρθηκε στις τελικές που χάθηκαν στο πρώτο μέρος, στην καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας, αλλά και στον χαρακτήρα που έβγαλε μετά το γκολ που δέχθηκε.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι είναι αήττητοι στην Ευρώπη νομίζω φέτος, οπότε έχουν ποιότητα. Νομίζω ότι είχαμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και είναι πολύ σημαντικό να σκοράρεις σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Αλλά ξέρετε. Παίξατε ένα καλό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχόμαστε ένα περίεργο πέναλτι. Κάναμε λιγότερα απ' αυτό. Δεν δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες. Δείξαμε χαρακτήρα απόψε. Επιστρέψαμε και πετύχαμε ένα σημαντικό γκολ, το οποίο μας έδωσε έναν σημαντικό βαθμό, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε έτσι»

Τέλος, εξήγησε πως είναι σημαντικό που η ομάδα είχε χθες αυτή την απόδοση κι έδειξε έτσι ότι έβγαλε αντίδραση μετά απ' ότι συνέβη την περασμένη Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ και την βαριά ήττα με 4-0.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε με κάθε παιχνίδι. Ήταν σημαντική η απόδοση και η αντίδραση που είχε η ομάδα ειδικά μετά την περασμένη Κυριακή».