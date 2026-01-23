Τα γκολ και οι καλύτερες στιγμές από την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη. που έφερε την πρόκριση του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από τη Βουδαπέστη με το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήρθε ισόπαλη με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και πήρε την πρόκριση για τα Play Offs για τους «16» της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Το Τριφύλλι είχε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο πρώτο μέρος, όταν ο Πελίστρι βγήκε σε θέση βολής, αλλά το σουτ του ήταν πολύ άστοχο. Στο δεύτερο μέρος ο Γκροφ έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις στις προσπάθειες των Πάλμερ Μπράουν και Κυριακόπουλου.

Στο 58ο λεπτό ο Πάλμερ Μπράουν έκανε κακό κοντρόλ στην περιοχή του, ο Ζακάριασεν σούταρε και η μπάλα βρήκε στο χέρι του κεντρικού αμυντικού του Τριφυλλιού. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, όμως υπήρχε παρέμβαση από το βοηθό για οφσάιντ, καθώς θεωρήθηκε πως η παράβαση είχε δοθεί σε δεύτερο χρόνο σε μαρκάρισμα του Λαφόν σε εκτεθειμένο παίκτη των γηπεδούχων.

Ο VAR επενέβη και το πέναλτι δόθηκε κανονικά. Ο Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα και νίκησε τον Λαφόν για το 1-0. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και βρήκε το γκολ πρόκρισης στο 86' με το δυνατό σουτ του Ζαρουρί μέσα από την περιοχή.