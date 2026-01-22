Η Άστον Βίλα πέρασε από την Πόλη, επικράτησε 1-0 της Φενέρ και φουλάρει για πρωτιά. Στο ρετιρέ της βαθμολογίας με τους ίδιους βαθμούς η Λιόν.

Γιούνγκ Μπόις - Λιόν 0-1

Ακάθεκτη η Λιόν, επικράτησε 1-0 στην Ελβετία της Γιούνγκ Μπόις και συνεχίζει στον δρόμο για την κορυφή. Οι Γάλλοι πέτυχαν την έκτη νίκη στη League Phase και πλέον έχουν την τύχη της πρωτιάς στα πόδια τους, μιας και την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η Λιόν ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, είχε τις ευκαιρίες, αλλά και την ουσία, αφού στις καθυστερήσεις ο Μέιτλαντ - Νάιλς πέτυχε το 1-0. Οι Ελβετοί βρήκαν δίχτυα στο 61', αλλά το γκολ του Σάντσες ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Φενέρμπαχτσε - Άστον Βίλα 0-1

Η Άστον Βίλα στο πιο κομβικό της ματς στη League Phase επικράτησε 1-0 της Φενέρ στην Πόλη, έφτασε στους 18 βαθμούς και ισοβαθμεί με τη Λιόν (στη 2η θέση οι Βίλανς). Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι, είχαν την ουσία και πήραν ένα σημαντικό διπλό, αφήνοντας παράλληλα τους Τούρκους στην 16η θέση. Στην τελευταία στροφή οι Βίλανς υποδέχονται τη Ζάλτσμπουργκ. Στο 25ο λεπτό ο Σάντσο πέτυχε το καθοριστικό γκολ, διαμορφώνοντας το 1-0. Ο Γιούκσεκ βρήκε δίχτυα στο 65' για τη Βίλα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Ιδια μοίρα και με το τέρμα του Ακτούρκογλου στο 75' για τη Φενέρ. Οι Τούρκοι πίεσαν, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της λύτρωσης.

Μπολόνια - Σέλτικ 2-2

Η Σέλτικ βρέθηκε μπροστά με δυο γκολ, ωστόσο δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα απέναντι στην Μπολόνια μέσα στην Ιταλία (2-2) και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση. Στην 23η θέση οι Σκωτσέζοι, στην 13η οι Ροσομπλού που είχαν ευκαιρίες για την ολική ανατροπή. Μόλις στο 6' ο Χατάτε άνοιξε το σκορ, ωστόσο ο ίδιος παίκτης στο 34' αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, ο Τράστι στο 40' εκμεταλλεύθηκε την αδράνεια της άμυνας και πέτυχε το 2-0. Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο β' μέρος για την Μπολόνια, είχε δοκάρι στο 46', ενώ στο 58' ο Νταλινγκα μείωσε σε 2-1 και στο 72' ο Ρόου ισοφάρισε σε 2-2.

Μπραν - Μίντιλαντ 3-3

Η Μίντιλαντ κρατούσε ένα σπουδαίο διπλό μέχρι την τελευταία φάση της αναμέτρησης, αλλά το χέρι του Σόρενσεν στέρησε την ευκαιρία της κορυφής. Η Μπραν απέσπασε εντός έδρας ισοπαλία 3-3 έστειλε τους Δανούς στην 4η θέση, ενώ αυτή σκαρφάλωσε στην 21η θέση και ελπίζει σε πρόκριση. Τρεις φορές προηγήθηκε η Μίντιλαντ, αλλά ισάριθμες ισοφαρίστηκε. Ο Ερλιτς πέτυχε το 1-0 και ο Χολμ ισοφάρισε 1-1. Ο Μπρουμάντο έκανε το 2-1, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Κορνβιγκ. Ο Ερλιτς πέτυχε το 3-2, αλλά στο 90+10' ο Σόλβεντ με πέναλτι διαμόρφωσε το 3-3.

Φράιμπουργκ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0

Την πρόκριση στους «16» του Europa League κλείδωσε η Φράιμπουργκ μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Γερμανοί επικράτησαν χάρη στο γκολ του Ματάνοβιτς στο 82΄και σφράγισαν την παρουσία τους στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης απέναντι στους αποκλεισμένους Ισραηλινούς.

Βικτόρια Πλζεν - Πόρτο 1-1

Σε τροχιά οκτάδας παρέμεινε η Πόρτο ισοφαρίζοντας στην Τσεχία σε 1-1 επί της Βικτρόια Πλζεν. Οι Τσέχοι είχαν πάρει το προβάδισμα από το 6΄χάρη στο γκολ του Τσερβ, όμως η αποβολή του Βίντρα στο 45΄+4΄δυσκόλεψε το έργο τους για το δεύτερο ημίχρονο. Παρά την χαμένη εκτέλεση πέναλτι τυο Σάμου που ακολούθησε για την Πόρτο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τελικά τη λύση στο 90΄με τον Γκουλ για να ρίξουν τους Τσέχους στην 15η θέση και να παραμείνουν στην πρώτη οκτάδα.

Φέγενορντ - Στουρμ Γκρατς 3-0

Ζωντανή στην κούρσα των νοκ-άουτ παρέμεινε η Φέγενορντ! Οι Ολλανδοί επικράτησαν 3-0 επί της Στουρμ Γκρατς, αποτελείωσαν και τις τελευταίες ελπίδες των Αυστριακών για ευρωπαϊκή συνέχεια και διατήρησαν τα δικά τους όνειρα ζωντανά. Οι Ολλανδοί έχτισαν βάσεις νίκης από το 5΄με γκολ του Γουατάναμπε, έκαναν το 2-0 στο 69΄με τον Μουσά και ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο στο 90΄με τον Μπόρχες.

Μάλμε - Ερυθρός Αστέρας 0-1

Σημαντικό διπλό που τον έφερε στην επόμενη φάση, ενώ τον κράτησε ολοζώντανο στη μάχη της οκτάδας πέτυχε στη Σουηδία ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος επικράτησε 1-0 της Μάλμε. Τέσσερις διαδοχικές νίκες για τους Σέρβους που πήραν το μεγάλο τρίποντο με το γκολ του Κοστόβ.