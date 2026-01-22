Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φερεντσβάρος (22/1, 22:00).

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη με στόχο τη νίκη - αντίδραση, μετά τη βαριά ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περίπου μια ώρα πριν τον αγώνα της «Groupama Arena» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Ισπανός τεχνικός θα παρατάξει το Τριφύλλι με τριάδα στην άμυνα (3-4-2-1), όπως αγωνίζονται και οι γηπεδούχοι. Ο Λαφόν θα είναι στην εστία, με τους Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν και Ίνγκασον μπροστά του. Δεξιά θα πάρει την πλευρά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος, στην επιστροφή του στην αρχική σύνθεση.

Παρτενέρ του Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος προτιμήθηκε σε σχέση με τους Σιώπη και Τσέριν. Μπακασέτας και Πελίστρι θα έχουν ελεύθερο ρόλο περιφερειακά του Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο βρίσκεται ο Κάτρης, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στη λίστα Β', ενώ εκτός των τραυματιών Τζούρισιτς - Ντέσερς δεν ταξίδεψε στην Ουγγαρία ούτε ο Μλαντένοβιτς. Από εκεί και πέρα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι νεοαποκτηθέντες Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και Αντίνο.

H σύνθεση του Παναθηναϊκού: Λαφόν - Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον - Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος - Μπακασέτας, Πελίστρι - Σφιντέρσκι

Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ είναι οι: Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς.