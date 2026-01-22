Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (22/01) κρίσιμης εντός έδρας αναμέτρησης του δικέφαλου του βορρά.

Η Τούμπα ετοιμάζεται να φορέσει για ακόμη μία φορά τα γιορτινά της, καθώς ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη την Μπέτις στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, το οποίο επιστρέφει απόψε με 18 συγκλονιστικά παιχνίδια.

Ο δικέφαλος του βορρά έχει μπροστά του μία πολύ δύσκολη αποστολή, καθως οι Ισπανοί βρίσκονται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης με 14 βαθμούς, παραμένοντας μάλιστα αήττητοι, έχοντας καταγράψει 4 νίκες και δύο ισοπαλίες σε έξι παιχνίδια.

Η ομάδα του Λουτσέσκου θα παλέψει απόψε απέναντι στους «βερδιμπλάνκος», οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα με αρκετές απουσίες, με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα του εξασφαλίσουν σίγουρα την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Cosmote και συγκεκριμένα από Cosmote Sport 3.