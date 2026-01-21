Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε με σπάνιο σεβασμό για τον ΠΑΟΚ, τις ακαδημίες του και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, σκιαγραφώντας το προφίλ της ομάδας του Λουτσέσκου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν περιορίστηκε σε τυπικές κουβέντες. Μιλώντας στο Canal Sur Radio, ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακός προχώρησε σε μια αναλυτική, ουσιαστική και γεμάτη σεβασμό αποτύπωση του ΠΑΟΚ, ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης της Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα.

Ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε βάζοντας τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της λίστας των ελληνικών ομάδων που τον έχουν δυσκολέψει περισσότερο:

«Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι η πιο ανταγωνιστική ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου, μαζί με εμάς. Μπορούν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, όμως ο ΠΑΟΚ έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο: δεν αλλάζει εύκολα, διατηρεί τον κορμό του και εξελίσσεται σταδιακά».

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία του συλλόγου: «Κινείται έξυπνα στις μεταγραφές, χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά του. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά και κάτι ακόμη πιο σημαντικό: ποδοσφαιρικό υπόβαθρο».

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσε η αναφορά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, με τον Βάσκο να είναι κατηγορηματικός:

«Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει το καλύτερο σύστημα ακαδημιών στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο. Βγάζουν παίκτες έτοιμους να σταθούν στο υψηλό επίπεδο».

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μεντιλίμπαρ εστίασε στην επιθετική τριάδα, δίνοντας σαφές στίγμα για το πού πρέπει να προσέξει η Μπέτις:

«Το δυνατό τους σημείο είναι οι τρεις μεσοεπιθετικοί. Ο Τάισον, παρότι βρίσκεται σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και μπορεί να προσφέρει 60-70 λεπτά υψηλού επιπέδου. Ο Ζίβκοβιτς είναι σε πολύ καλή φόρμα, παίζοντας από τα δεξιά με ανάποδο πόδι».

Και κάπου εκεί ήρθε η αναφορά που ξεχώρισε. Για τον Γιάννη Κωνσταντέλιας:

«Έχουν κι έναν ακόμη μεσοεπιθετικό, πολύ νέο, που είναι το κόσμημα της Ελλάδας. Συμμετέχει πλέον ενεργά στο παιχνίδι τους, ανανέωσε το συμβόλαιό του, ενώ προηγουμένως ήταν κοντά στην πώλησή του. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται σε πολύ υψηλό επίπεδο».

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τον «κορμό» της ομάδας:

«Τα δύο αμυντικά χαφ είναι δυνατά, δεν σου χαρίζουν τίποτα. Αν τους αφήσεις να παίξουν, είσαι εκτός. Και όταν φτάνουν στο τελευταίο τρίτο, γίνονται πραγματικά επικίνδυνοι».

Τέλος, στάθηκε στην Τούμπα και στο διακύβευμα του αγώνα: «Πιστεύω ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στους “16” αν μπει στην πρώτη οκτάδα και θα το κυνηγήσει. Θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τη Μπέτις για να αποφύγουν τα πλέι οφ».