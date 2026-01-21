Τσιφτσής: «Θα είμαστε 100% έτοιμοι απέναντι στην Μπέτις»

Ο Αντώνης Τσιφτσής μίλησε από την πλευρά των παικτών για τον κρίσιμο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπέτις.

Ο Αντώνης Τσιφτσής ήταν ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που επιλέχθηκε για να μιλήσει στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Μπέτις για την 7η αγωνιστική του Europa League, που θα γίνει την Πέμπτη (22/01-19:45) στην Τούμπα.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε η ομάδα το προηγούμενο διάστημα, στην ετοιμότητά της στα δύσκολα παιχνίδια και την βελτίωση στην αμυντική λειτουργία του «δικεφάου του βορρά».

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντώνης Τσιφτσής

Αναφορικά για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα, μετά το δύσκολο διάστημα με τις πολλές ιώσεις, ο Έλληνας τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ τόνισε:

«Είχαμε αρκετά προβλήματα το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο είμαστε σε καλή περίοδο, έχουμε δουλέψεις πάνω στις αδυναμίες του αντιπάλου μας και θα είμαστε 100% έτοιμοι»

Για τη διαχείριση του ΠΑΟΚ στα μεγάλα ματς και την ετοιμότητα στα παιχνίδια υψηλής έντασης είπε:

«Βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας στα δύσκολα παιχνίδια. Είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά και αγωνιστικά, θα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι να το κερδίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση»

Σχετικά με την παρουσία της αμυντικής γραμμής τόνισε:

«Λειτουργούμε πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι, έχουμε δουλέψει, έχουμε βελτιωθεί, δεν δεχόμαστε εύκολα ευκαιρίες, όπως συνέβαινε στην αρχή της σεζόν».

Αναφορικά με το εντυπωσιακό γκρουπ τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ και τη δική του παρουσία σχολίασε:

«Δεν κοιτάω τους αριθμούς, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίζουμε. Έχουμε ένα υγιή ανταγωνισμό, είμαστε σοβαροί στην προπόνηση. Τεράστια η εμπειρία του Γίρι (σ.σ. Παβλένκα), μας δείχνει πράγματα κάθε μέρα, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλα τα παιδιά. Είμαστε αγαπημένοι σαν γκρουπ και είμαι χαρούμενος που δουλεύω με αυτά τα παιδιά».