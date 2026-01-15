Μόνιμος... κάτοικος Βουδαπέστης έγινε ο Ναμπί Κεϊτά, αφού ανακοινώθηκε η μεταγραφή του από την Φερεντσβάρος και θα είναι στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Κανονικά στον δρόμο του Παναθηναϊκού θα βρεθεί ο Ναμπί Κεϊτά στον αγώνα με την Φερεντσβάρος, που θα γίνει στις 22 του Γενάρη (22:00). Μπορεί η μεταγραφή του 30χρονου μέσου από την Γουινέα να ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (14/01), όμως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα με τους «πρασίνους».

Ο λόγος είναι ότι ο παίκτης ήταν ήδη δηλωμένος στην λίστα του Europa League από την ουγγρική ομάδα, μιας και αγωνιζόταν ήδη σ' αυτήν εδώ κι έναν χρόνο ως δανεικό.

Στο πρώτο μισό της σεζόν πραγματοποίησε 17 συμμετοχές, δίνοντας και τρεις ασίστ, ξεπερνώντας τα 1.000 αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση της Φερεντσβάρος

«Ο Νάμπι Κεϊτά εντάχθηκε επιτέλους στη Φερεντσβάρος! Ο σύλλογός μας κατέληξε σε συμφωνία με τη γερμανική Βέρντερ Βρέμης για τον διεθνή μέσο από τη Γουινέα, τον οποίο αποκτήσαμε αφού έληξε το συμβόλαιο δανεισμού του.

Ο Κεϊτά εντάχθηκε στη Φράντι ως δανεικός τον Δεκέμβριο του 2024 και από τότε έχει αγωνιστεί σε 28 αγώνες με την πράσινη και λευκή ομάδα. Την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος ως μέλος της ομάδας μας. Μέχρι στιγμής έχει παίξει σε 20 αγώνες στο NB I, προσφέροντας πέντε ασίστ. Αγωνίστηκε επίσης σε δύο προκριματικούς αγώνες του Champions League και σε πέντε προκριματικούς αγώνες του Europa League με τη Φερεντσβάρος.

Η καριέρα του μέσου μας είχε φτάσει σε χαμηλό σημείο πριν από τη Φερεντσβάρος, όμως στην ομάδα μας κατάφερε να επανέλθει σε πολύ καλή φόρμα. Το FradiMédia δημιούργησε ένα φιλμ για τη μεγάλη του επιστροφή, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του σχετικού συνδέσμου. Ο Κεϊτά, που στο παρελθόν έχει κατακτήσει το αγγλικό πρωτάθλημα και το τρόπαιο του Champions League με τη Λίβερπουλ, αποτελεί πάντα τεράστια δύναμη για την ομάδα μας όταν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Το αγωνιστικό του στυλ χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, ταχύτητα, δημιουργικότητα, εξαιρετικές και ακριβείς μακρινές μεταβιβάσεις, ενώ είναι ικανός και για πολύ καλή αμυντική απόδοση.

Στο παρακάτω βίντεο-συνέντευξη, ο Νάμπι Κεϊτά μιλά για το τι σημαίνει για εκείνον αυτό το νέο συμβόλαιο με τη Φερεντσβάρος, ενώ ο αθλητικός διευθυντής Τάμας Χάιναλ αναφέρεται στο παρασκήνιο της συμφωνίας, στα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο Γουινέζος ποδοσφαιριστής, καθώς και στο θέμα της αναζήτησης ενός επιθετικού».