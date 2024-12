Η Φερεντσβάρος ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ναμπί Κεϊτά με την μορφή δανεισμού από την Βέρντερ Βρέμης.

Μία πολύ σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε η Φερεντσβάρος, αφού έκανε δικό της, τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ και κάτοχο ενός Champions League, Ναμπί Κεϊτά. O 29χρονος κεντρικός μέσος από την Γουινέα αποκτήθηκε ως δανεικός από την Βέρντερ Βρέμης μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.

Ο Κεϊτά δεν έχει αγωνιστεί καθόλου την φετινή σεζόν, αφού ο Αφρικανός μέσος είναι εκτός ομάδας, μετά από απόφαση που έλαβε η διοίκηση στα μέσα του περασμένου Απριλίου. Αυτή η απόφαση ήρθε ως αποτέλεσμα της πράξης του να αποχωρήσει από αποστολή της ομάδας από ένα παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, όταν έμαθε πως δεν θα αγωνιστεί ως βασικός.

Το καλό νέο εδώ για τον ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει την Πέμπτη την Φερεντσβάρος (12/12-19:45) στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική του League Stage του Europa League είναι πως ο 29χρονος παίκτης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής για το ματς αυτό, αλλά θα είναι διαθέσιμος από τις 15 Ιανουαρίου, όταν και ανοίγει το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο στην χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

📣 ANNOUNCEMENT!

The CL winner former Liverpool player Naby Keita has signed with Ferencváros! ✍️💚 pic.twitter.com/nd6w1Fa03q