Οι Κούτσο Ερνάντες και ο Τζούνιορ Φίρπο θα χρειαστεί να μείνουν εκτός για αρκετές εβδομάδες, επομένως θα χάσουν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το Europa League.

Με σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη η Μπέτις, που πρόκειται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 22 Ιανουαρίου. Όπως μετέδωσαν τα ισπανικά Μέσα, ο Κούτσο Ερνάντες και ο Τζούνιορ Φίρπο θα μείνουν εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες λόγω μυϊκών τραυματισμών, με αποτέλεσμα να χάσουν και το ματς του Europa League με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο 26χρονος Κολομβιανός αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Οβιέδο και ζήτησε να βγει από το ματς ως αλλαγή. Οι πρώτες εξετάσεις του έδειξαν μικρή ρήξη στον ορθό μηριαίο, με το διάστημα της απουσίας του να εκτιμάται στις τρεις εβδομάδες.

Ακόμη πιο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του 29χρονου μπακ, που αντιμετωπίζει τον τρίτο μυϊκό τραυματισμό της σεζόν και θα χρειαστεί πάνω από ένα μήνα για να επιστρέψει στη δράση. Αντιθέτως, ο Άνχελ Ορτίθ υπέστη μόνο μια μικρή μυϊκή σύσπαση κι εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, επομένως κατά πάσα πιθανότητα θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη.