«Μπορούσαμε το τρίποντο»: Η αυτοκριτική του Μύθου

Ο Ανέστης; Μύθου άφησε θετικό αποτύπωμα στο Ράζγκραντ, βρίσκοντας δίχτυα και δείχνοντας ξανά πως αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Την πρώτη του συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης συνδύασε με το πρώτο του γκολ ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος μίλησε μετά το 3-3 με τη Λουντογκόρετς για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, τις χαμένες ευκαιρίες και τη συνέχεια της ομάδας στη διοργάνωση.

Ο νεαρός επιθετικός στάθηκε αρχικά στο αποτέλεσμα:

«Σίγουρα θα μπορούσαμε κι έπρεπε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά παλέψαμε. Δείξαμε ότι παλεύουμε ανεξαρτήτως σκορ σε κάθε παιχνίδι. Μένει μια πικρία, γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλο γκολ, είχαμε ευκαιρίες και μετά την ισοφάριση».

Για την απώλεια της ισορροπίας κατά τη διάρκεια της ανατροπής του σκορ:

«Ναι, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που χάθηκε, γιατί σίγουρα κάτι χάθηκε και δεχθήκαμε δύο γκολ. Βρεθήκαμε πίσω στα… ξαφνικά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κοιτάξουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια και να πάμε για την πρόκριση, που είναι ο στόχος μας».

Για τα συναισθήματα στα αποδυτήρια μετά το ματς:

«Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα, γιατί είναι μια ισοπαλία που θα μπορούσε να είναι νίκη και να μας δώσει κάτι παραπάνω από έναν βαθμό». Τέλος, αναφορικά με τη συνέχεια στη League Phase, ο Μύθου έστειλε μήνυμα πίστης: «Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ελπίδα για μας. Το δείξαμε και με τη Λιλ, που είναι ένας αντίπαλος παρόμοιος με αυτούς που ακολουθούν. Όταν έρθει η στιγμή, θα κοιτάξουμε κι αυτά τα παιχνίδια».