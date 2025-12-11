Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ο Τετέ πήρε την αποβολή του Γεμέλκα
Ο Παναθηναϊκός από το 32' έχει σημαντικό πλεονέκτημα στο ματς με τη Βικτόρια Πλζεν.
Οι Τσέχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, αφού αποβλήθηκε ο αριστερός στόπερ Βάτσλαβ Γεμέλκα. Πρωταγωνιστής για το τριφύλλι ο Τετέ.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κέρδισε και τις δύο κίτρινες του Γεμέλκα και φυσικά την αποβολή. Το φάουλ που έφερε την πρώτη κίτρινη για τον παίκτη της Βικτόρια Πλζεν έγινε στο 11' και στο 32' στη γραμμή του πλαγίου από δεξιά ο Τετέ έκανε επέλαση, ο Γεμέλκα τον ανέτρεψε και ο Πορτογάλος Νόμπρε έδειξε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και την κόκκινη.
Δείτε τη φάση
