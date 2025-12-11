Παρουσία... γερανών στο ταρτάν του ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για το Europa League, λόγω των έργων συντήρησης του γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Βικτόρια Πλζεν το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ (11/12, 22:00) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο κόσμος του Τριφυλλιού θα αρχίσει να συρρέει στο γήπεδο για την μεγάλη αναμέτρηση με την τσέχικη ομάδα, αυτό που «κλέβει» όμως μέχρι στιγμής την παράσταση είναι οι γερανοί που βρίσκονται εντός του ΟΑΚΑ, στο ταρτάν του σταδίου. Ο λόγος είναι φυσικά τα έργα συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα ένα αρκετά μεγάλο μέρος των κερκίδων να είναι άδειο από φιλάθλους, όπως συνέβη και στην προηγούμενη εντός έδρας αναμέτρηση με την Στουρμ Γκρατς.

Υπενθυμίζουμε πως στον Παναθηναϊκού διατηρούν ελπίδες πως τα έργα αυτά θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν νωρίτερα απ' ότι έχει προγραμματιστεί και θα μπορέσουν να έχουν όλο το γήπεδο στην διάθεσή τους στον αγώνα με την Ρόμα (29/01).

Δείτε τις φωτογραφίες: