Υπάρχει και συνέχεια για τον ΠΑΟΚ - μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ομάδα της Λουντογκόρετς - ως προς τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.

Άλλους 2 αγώνες έχει ο ΠΑΟΚ στον θεσμό του Europa League μετά το 3-3 με αντίπαλο την Λουντογκόρετς (την ισοπαλία του στη Βουλγαρία και ενώ οι γηπεδούχοι είχαν κάνει προσωρινά το 3-2 από το 70' έως το 77'). Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

