ΠΑΟΚ: Τα επόμενα παιχνίδια του στο Europa League
Υπάρχει και συνέχεια για τον ΠΑΟΚ - μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ομάδα της Λουντογκόρετς - ως προς τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
Άλλους 2 αγώνες έχει ο ΠΑΟΚ στον θεσμό του Europa League μετά το 3-3 με αντίπαλο την Λουντογκόρετς (την ισοπαλία του στη Βουλγαρία και ενώ οι γηπεδούχοι είχαν κάνει προσωρινά το 3-2 από το 70' έως το 77'). Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:
- 24 Σεπτεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
- 2 Οκτωβρίου 2025: Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1
- 23 Οκτωβρίου 2025: Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4
- 6 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις 4-0
- 27 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1
- 11 Δεκεμβρίου 2025: Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ 3-3
- 22 Ιανουαρίου 2026: ΠΑΟΚ-Μπέτις 19:45
- 29 Ιανουαρίου 2026: Λιόν-ΠΑΟΚ 22:00
@Photo credits: eurokinissi, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.