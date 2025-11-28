Ο Παναθηναϊκός διατηρεί τις ελπίδες του για να παίξει ξανά σε γεμάτο ΟΑΚΑ προτού τελειώσουν οι αγώνες της League Stage του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το βράδυ της Πέμπτης (28/11) στο ΟΑΚΑ την Στουρμ Γκρατς, την οποία και κέρδισε με 2-1 για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League. Οι «πράσινοι» πήραν έτσι την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στην Ευρώπη, αφού στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν ηττηθεί με 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Στα δύο αυτά ματς το «τριφύλλι» είχε μεν την συμπαράσταση των οπαδών του, ωστόσο αυτή ήταν περιορισμένη κι αυτό δεν οφειλόταν ούτε σε κάποια ευθύνη του συλλόγου ούτε των φιλάθλων του, μιας και ο περιορισμός αυτός επιβλήθηκε από τις ίδιες τις καταστάσεις.

Μετά το πέρας του καλοκαιριού στο ΟΑΚΑ ξεκίνησαν να λαμβάνουν χώρα προγραμματισμένες εργασίες που αφορούσαν το στέγαστρο του Καλατράβα κι έτσι μέρη του γηπέδου θα έπρεπε να μείνουν κλειστά κατά περιόδους, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για όταν χρησιμοποιείται, αλλά και να μπορεί να γίνεται χρήση αυτού με κείνες να τρέχουν παράλληλα.

Το «τριφύλλι» είχε αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει ως έδρα στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια την φετινή σεζόν και θεώρησε πως ακόμη και στην περίπτωση της περιορισμένης χωρητικότητας αποτελεί καλή επιλογή, αφού ο αριθμός των θεατών που επιτρέπεται να βρίσκονται εκεί είναι και πάλι μεγαλύτερος απ' όσους μπορούσε να προσφέρει η Λεωφόρος.

Ελπίδες για γεμάτο ΟΑΚΑ στο μεγάλο ματς με την Ρόμα

Το χρονοδιάγραμμα αναφέρει πως τα έργα αυτά τα στέγαστρα του ΟΑΚΑ και του ποδηλατοδρομίου είναι να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2026. Ωστόσο υπάρχουν βάσιμες ελπίδες κάποια εξ' αυτών που αφορούν το ποδοσφαιρικό στάδιο να ολοκληρωθούν νωρίτερα κι έτσι εκείνο να γίνει διαθέσιμο γρηγορότερα.

Μία πιθανότητα είναι αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το παιχνίδι με την Ρόμα, που είναι το τελευταίο των «πρασίνων» στο League Stage και είναι προγραμματισμένο για τις 29 του Γενάρη.

Υπάρχει αισιοδοξία πως το «τριφύλλι» θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του Europa League, με το οποίο μάλιστα έχει ένδοξο παρελθόν, έχοντας την πλήρη χωρητικότητα του σταδίου στην διάθεσή του.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο επόμενος στόχος που θα τεθεί θα είναι η ενδιάμεση νοκ άουτ φάση, αν τερματίσει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις 9-24, οπότε τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 19 και 26 Φεβρουαρίου ενώ όλα πάνε όσο καλύτερα γίνεται και βρεθεί στην πρώτη οκτάδα, τότε θα παίξει κατευθείαν στους «16», δηλαδή στις 12 και 19 Μαρτίου.