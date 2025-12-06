Βικτόρια Πλζεν: «Βαριά» τριάρα πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό
«Βαριά» ήττα από την -μέχρι πρότινος ουραγό- Σλοβάτσκο γνώρισε η Βικτόρια Πλζεν μακριά από την έδρα της και υποχρεώθηκε στην πέμπτη της φετινή για το πρωτάθλημα Τσεχίας. Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League 11/12 (22:00) ηττήθηκε με 3-0 παραμένοντας στην 5η θέση της βαθμολογίας.
Κατώτερη των περιστάσεων η ομάδα του Μάρτιν Χίσκι, δέχθηκε δύο γκολ σε μία κρίσιμη χρονική στιγμή, και κατέρρευσε. Στο 33', από το λάθος του τερματοφύλακα Βίγκελε, η Σλοβάτσκο άνοιξε το γκολ με τον Πετρτσέλα. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, από νέο ολιγωρία στην άμυνα της Πλζεν, οι γηπεδούχοι βγήκαν στην κόντρα και ο Μπλαχούτ σημείωσε το 2-0. Παρά τις αλλαγές του Χίσκι, η Πλζεν δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στο ματς. Μάλιστα, στο 68' δέχθηκε και τρίτο τέρμα με τον Ντανίτσεκ να διαμορφώνει το τελικό 3-0.
⚽️ Milan Petržela poprvé od října 2023 skóroval v české nejvyšší soutěži a poslední Slovácko i díky jeho zásahu vede o poločase nad Plzní 2:0. 😳 Dotáhne zápas do vítězného konce? 😯pic.twitter.com/pKj0OscnEs— Livesport.cz (@LivesportCZ) December 6, 2025
Θυμίζουμε ότι Πλζεν και Παναθηναϊκός έχουν 9 βαθμούς στο Conference League, με την αντίπαλο του Τριφυλλιού να μετράει δύο νίκες -μεταξύ των οποίων επί της Ρόμα στο «Ολίμπικο»- και τρεις ισοπαλίες στη League Phase.
Studená 𝐬𝐩𝐫𝐜𝐡𝐚 pro Plzeň před odchodem do kabin! 🚿— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) December 6, 2025
Patrik Blahút zakončil krásnou akci a zvýšil na 2:0 pro Slovácko. 👀#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/7YyQOVqWHj
Η ενδεκάδα της Βικτόρια Πλζεν
Βίγκελε, Μέμιτς, Ντουέ, Τζεμέλκα, Ντόσκι, Τσερβ, Βαλέντα (Ζελίκοβιτς), Λάντρα (66' Βισίνσκι), Σουαρέ, Βίντρα (82' Καμπόνγκο), Ντουρόσινμι (46' Αντού)
ZÁKLADNÍ XI Ⓥ— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) December 6, 2025
Takhle dnes vyrážíme do zápasu se Slováckem 👥#slovackoviktoria pic.twitter.com/T67kVH8Jbn
