Μπακασέτας: «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Μπενίτεθ, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας»

Ο Τάσος Μπακασέτας ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης και επισήμανε πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών.

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να επικρατούν της Στουρμ Γκρατς με 2-1 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και να βλέπουν μέχρι και οκτάδα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τάσος Μπακασέτας μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και ο προπονητής είναι πολύ λίγο χρονικό διάστημα στην ομάδα, δεν είναι μάγος, δεν μπορεί να κάνει τα απίστευτα πράγματα. Είναι σημαντικό που είμαστε όλοι σε μια κοινή πορεία και κερδίζουμε τα παιχνίδια γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε πολλές μεταπτώσεις στην απόδοση μας και όταν αγωνίζεσαι σε μια μεγάλη ομάδα αυτό είναι το χειρότερο πρόβλημα.

Η εμπειρία που έχει ο Μπενίτεθ σαν προπονητής δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, ούτε μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τον παικτών αλλά έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, ο προπονητής ξέρει καλύτερα απ’ όλους τους παίκτες. Είμαστε χαρούμενοι, σε μια καλή πορεία και οφείλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα στα επόμενα παιχνίδια.

Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, έχει περάσει πολλά τον τελευταία χρόνια, του έχουμε δώσει πολλά δικαιώματα και ειδικά αυτή την χρονιά αλλά είναι πάντα δίπλα μας».