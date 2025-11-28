Με υπέροχο γκολ του Καλάμπρια στο 74' ο Παναθηναϊκός έκαμψε με 2-1 την αντίσταση της Στουρμ Γκρατς και έκανε βαθμολογικό άλμα, «βλέποντας» ακόμα και την «οκτάδα» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για την 5η αγωνιστική της League Stage του Europa League φτιάχνοντας τις πιθανότητές του για την πρώτη 8αδα. Με αποτελεσματική αμυντικού λειτουργία και κυνική επίθεση οι «πράσινοι» λύγισαν τους Αυστριακούς.

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με αρκετές εκπλήξεις σε διάταξη και πρόσωπα. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Ντραγκόφσκι. Αριστερός μπακ χαφ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Καλάμπρια και οι Ίνγκασον, Μπράουν, Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Τσέριν και Μπακασέτας οι δύο κεντρικοί χαφ. Πίσω από τον Σφιντέρσκι στο 3-4-2-1 ήταν οι Τετέ και Τζούρισιτς.

Για την Στουρμ Γκρατς, ο Γιούργκεν Σάουμελ, ξεκίνησε με τον Κρίστενσεν στην υπεράσπιση της εστίας. Αριστερός μπακ ο Κάριτς, δεξιός ο Μίτσελ, Γκέιρχοφερ και Αϊβού οι δύο στόπερ. Στάνκοβιτς, Τσουκουάνι, Ρόζγκα η τριάδα στον άξονα του κέντρου. Γιάτα, Κιτεισβίλι και Μαλόουν στην επίθεση.

Ο συνήθης ύποπτος και οι... αράχνες

Σε ένα απόλυτα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, σε ένα κλειστό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή του μετά το πρώτο τέταρτο και να σκοράρει στο καλό του διάστημα.

Με τον συνήθη ύποπτο, τον πρώτο του σκόρερ στη σεζόν. Μετά από ένα υπέροχο άγγιγμα της μπάλας του Ζαρουρί από αριστερά, ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ, με το υπ' αριθμόν 8 γκολ του στην αγωνιστική περίοδο.

Το Τριφύλλι βρήκε ρυθμό, πάτησε πολλές φορές στην περιοχή από τα άκρα αλλά οι αποφάσεις για την τελική πάσα ήταν κακές και έτσι δεν δημιουργήθηκαν ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε το ματς στο έλεγχό της αλλά μία στιγμή μεγάλης κλάσης έφερε την ισοφάριση. Στο 34' ο πιο ποιοτικός παίκτης της Στουρμ, ο Κιτεϊσβίλι βρήκε διάδρομο στον άξονα και με το τέλειο σουτ νίκησε τον Ντραγκόφσκι από τα τριάντα μέτρα για το 1-1.

Καλάμπρια όπως... Ντάνι Άλβες και ορθάνοιχτος δρόμος πρόκρισης!

Με το... καλησπέρα του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ αλλά ο Κρίστενσεν απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Σφιντέρσκι. Οι ''πράσινοι'' δεν είχαν καλή κυκλοφορία, δεν βρήκαν ρυθμό και το παιχνίδι συνέχισε να έχει ισορροπία. Για αυτό και στο 65' ο Μπενίτεθ έφερε στο ματς τον Τσιριβέγια και τον Πάντοβιτς.

Το Τριφύλλι βελτίωσε την εικόνα του και στο 74' πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με ένα τρομερό γκολ του Καλάμπρια. Ο Ιταλός ντύθηκε... Ντάνι Άλβες, πέρασε την μπάλα πάνω από τον προσωπικό του αντίπαλο και με το εξωτερικό έστειλε την μπάλα στο πλεκτό για το 2-1.

Με μυαλωμένο παιχνίδι και χωρίς να απειληθεί καθόλου το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ κράτησε την νίκη, έφτασε τους εννιά βαθμούς κι έχει ορθάνοιχτο δρόμο πρόκρισης για την συνέχεια του Europa League.



MAN OF THE MATCH: Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ έκανε μια ενέργεια μεγάλης κλάσης, ξεπερνώντας από πάνω τον αντίπαλό του και τελειώνοντας την φάση με ποιότητα. Έκρινε την αναμέτρηση, χαρίζοντας σημαντική νίκη στον Παναθηναϊκό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Πάλμερ Μπράουν. Ο Αμερικανός στόπερ του Τριφυλλιού ήταν απροσπέλαστος, έδωσε σημαντικές βοήθειες στην άμυνά του, κορυφαίος μεταξύ ίσων στην πεντάδα των ''πρασίνων''.

Στην ίδια κατηγορία ο Ζαρουρί αλλά και ο Κάρολ Σφιντέρσκι που σκόραρε και ήταν απειλητικός.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Γιάτα και Μαλόουν ήταν απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα για τους Αυστριακούς.

Η ΓΚΑΦΑ: Οι φιλοξενούμενοι έδωσαν δύο καθαρές εκτελέσεις σε Σφιντέρσκι και Καλάμπρια και το πλήρωσαν ακριβά.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Εξαιρετική η αποψινή διαιτησία του Σιμόνε Σάσα στο ΟΑΚΑ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTΑ: Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία και κυνισμό επιθετικά νίκησε την Στουρμ Γκρατς και έχει πολλές πιθανότητες να προκριθεί μέσω του 9-24, διεκδικώντας παράλληλα και την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους 16!

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ, Ίνγκασον, Ζαρουρί, Καλάμπρια (80' Kώτσιρας), Μπακασέτας (85' Μλαντένοβιτς), Τσέριν, Τετέ (65' Τσιριβέγια), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (65' Πάντοβιτς).

Στουρμ Γκρατς: Κρίστενσεν, Κάριτς, Μίτσελ(46' Μάλιτς), Γκέιχοφερ, Αϊβού, Στάνκοβιτς, Τσουκουάνι, Ρόζγκα (61' Καγιόμπο), Γιάτα (78' Γρκγιτς), Κιτεϊσβίλι (74' Χοντλ), Μαλόουν (61' Χόρβατ).