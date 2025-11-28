Σφιντέρσκι: «Θέλουμε να είμαστε μέσα σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη»

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι που άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Στουρμ Γκρατς ανέφερε πως οι «πράσινοι» ανεβαίνουν και θέλουν να είναι μέσα σε πρωτάθλημα Κύπελλο και Ευρώπη.

Με γκολ των Κάρολ Σφιντέρσκι και Ντάβιντε Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με 2-1 της Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Πολωνός επιθετικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Γενικά θεωρώ πως ήμασταν οι καλύτεροι και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως χάσαμε πολλές εξ αυτών. Σημασία έχει η νίκη, χτίζουμε την ομάδα, πάμε παιχνίδι το παιχνίδι, προχωράμε και ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μας.

Οι βαθμοί είναι σημαντικοί, κάθε βαθμός είναι σημαντικός. Πάμε παιχνίδι το παιχνίδι, θέλουμε να χτίσουμε σε αυτό. Θέλουμε να παίζουμε όλο και καλύτερα και θέλουμε να παίζουμε την νέα χρονιά στο Europa League. Παίζουμε ολοένα και καλύτερα. Θέλουμε να είμαστε μέσα και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη.

Είμαι επιθετικός και μου αρέσει να κινούμαι στα αντίπαλα καρέ. Μου αρέσει να σκοράρω με το κεφάλι και ελπίζω να καταφέρω να σκοράρω ακόμα περισσότερα γκολ».