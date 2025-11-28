Με λυτρωτή τον Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Στουρμ Γκρατς και ελπίζει ακόμα και στην 8άδα της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να σκοράρει στο 74' κατάφερε να επικρατήσει της Στουρμ Γκρατς με 2-1, να βρίσκεται μια νίκη μακριά από την πρόκριση στην επόμενη φάση και να ελπίζει ακόμα να βρεθεί στην οκτάδα της League Phase του Europa League.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα των «πράσινων» με τους Αυστριακούς στο ΟΑΚΑ.