Ο Κέρβινγκ με το στήθος του ήταν ο παίκτης που έκανε το 1-1 στο παιχνίδι ΠΑΟΚ - Μπραν λίγο πριν τη λήξη.

Το 1-1 της Μπραν ήρθε στο 89'. Έπειτα από ένα 2ο γέμισμα της μπάλας που προήλθε από διώξιμο της άμυνας του ΠΑΟΚ ήρθε το γκολ. Ο Κέρβινγκ με το στήθος και ανενόχλητος στην μικρή περιοχή δεν είχε πρόβλημα να κάνει από κοντά το 1-1.

