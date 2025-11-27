ΠΑΟΚ - Μπραν: Το γκολ της ισοφάρισης των Νορβηγών
Ο Κέρβινγκ με το στήθος του ήταν ο παίκτης που έκανε το 1-1 στο παιχνίδι ΠΑΟΚ - Μπραν λίγο πριν τη λήξη.
Το 1-1 της Μπραν ήρθε στο 89'. Έπειτα από ένα 2ο γέμισμα της μπάλας που προήλθε από διώξιμο της άμυνας του ΠΑΟΚ ήρθε το γκολ. Ο Κέρβινγκ με το στήθος και ανενόχλητος στην μικρή περιοχή δεν είχε πρόβλημα να κάνει από κοντά το 1-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.