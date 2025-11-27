ΠΑΟΚ - Μπραν: Το stop του Ντίνγκελαντ στον Γιακουμάκη
Ο έμπειρος επιθετικός έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι ΠΑΟΚ - Μπραν.
Στο 37' χάθηκε μία τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη να νικιέται από τον γκολκίπερ Ντίνγκελαντ. Μάλιστα ο έμπειρος στράικερ των γηπεδούχων έπιανε το κεφάλι του αδυνατώντας να πιστέψει το τι γκολ έχασε.
