Ο έμπειρος επιθετικός έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι ΠΑΟΚ - Μπραν.

Στο 37' χάθηκε μία τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη να νικιέται από τον γκολκίπερ Ντίνγκελαντ. Μάλιστα ο έμπειρος στράικερ των γηπεδούχων έπιανε το κεφάλι του αδυνατώντας να πιστέψει το τι γκολ έχασε.

