ΠΑΟΚ - Μπραν: Πού θα δείτε το ματς του Europa League
Μετά τις καλές εμφανίσεις απέναντι σε Λιλ (4-3 εκτός έδρας) και Γιουνγκ Μπόις (4-0), ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει πλέον στη 10η θέση της συνολικής βαθμολογίας του Europa League.
Στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, ο «Δικέφαλος του Βορρά» στοχεύει να δώσει συνέχεια στο καλόσερί του, διεκδικώντας το τρίποντο απέναντι στη Μπραν, η οποία βρίσκεται μία θέση πιο κάτω στην κατάταξη (11η).
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη (27/11) στις 19:45 στην Τούμπα και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 3.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League:
- ΠΑΟΚ - Μπραν (19:45, Cosmote Sport 3)
- Πόρτο - Νις (19:45, Cosmote Sport 6)
- Ρόμα - Μίντιλαντ (19:45, Cosmote Sport 7)
- Φέγενορντ - Σέλτικ (19:45, Cosmote Sport 8)
- Ομόνοια - Ντινάμο Κιέβου (19:45, Cosmote Sport 9)
- Ρέιντζερς - Μπράγκα (22:00, Cosmote Sport 3)
- Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς (22:00, Cosmote Sport 4)
- Φιορεντίνα - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε (22:00, Cosmote Sport 6)
- Μπολόνια - Ζάλτσμπουργκ (22:00,Cosmote Sport 7)
