Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπραν για τη League Phase του Europa League.

Μετά τις καλές εμφανίσεις απέναντι σε Λιλ (4-3 εκτός έδρας) και Γιουνγκ Μπόις (4-0), ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει πλέον στη 10η θέση της συνολικής βαθμολογίας του Europa League.

Στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, ο «Δικέφαλος του Βορρά» στοχεύει να δώσει συνέχεια στο καλόσερί του, διεκδικώντας το τρίποντο απέναντι στη Μπραν, η οποία βρίσκεται μία θέση πιο κάτω στην κατάταξη (11η).

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη (27/11) στις 19:45 στην Τούμπα και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 3.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League: