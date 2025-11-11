«Η Λιλ ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον των οπαδών της!»
Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, η Λιλ ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά εναντίον ορισμένων οπαδών της, μετά από περιστατικά ρητορικής μίσους και ρατσιστικών προσβολών που σημειώθηκαν από τους φιλάθλους της στις κερκίδες των φιλοξενούμενων κατά τη διάρκεια των εκτός έδρας αναμετρήσεων με τον Ερυθρό Αστέρα τη Πέμπτη (06/11) και το Στρασβούργο τη Κυριακή (09/11).
«Η LOSC καταδικάζει έντονα την απαράδεκτη συμπεριφορά που παρατηρήθηκε, καθώς και τα μισητά σχόλια και τις ρατσιστικές προσβολές που έκαναν ορισμένα άτομα στο τμήμα των επισκεπτών κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο Βελιγράδι και το Στρασβούργο την περασμένη Πέμπτη και Κυριακή. Τέτοια συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και εντελώς αντίθετη με τις αξίες που ο σύλλογος υποστηρίζει και προωθεί με συνέπεια»», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.
⚖️🇫🇷 - « SALE BOUGNO*LE » : grâce à votre mobilisation le LOSC va POURSUIVRE EN JUSTICE les auteurs des propos racistes lors du match contre Strasbourg.
Le club condamne fermement et compte bien agir.
Les auteurs ont été identifiés, interdits de stade et poursuivis ! https://t.co/4amOlvxM86 pic.twitter.com/qqUj4UWK9c— Alertes Racisme (@AlertesRacisme) November 10, 2025
Δείτε ΕπίσηςΠρόεδρος Λιλ: Η UEFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία για το ξέσπασμά του στον διαιτητή απέναντι στον ΠΑΟΚ
Η δήλωση αυτή έγινε μετά από μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχναν τους οπαδούς της Λιλ να φωνάζουν ρατσιστικά σχόλια στην ήττα με 2-0 από το Στρασβούργο για τη Ligue 1, ενω είχαν προηγηθεί και παρομοίου τύπου σχόλια μετά και από την ήττα με 1-0 στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
«Συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν σήμερα το πρωί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων ατόμων, με σκοπό την υποβολή αρκετών καταγγελιών στις αστυνομικές αρχές. Η LOSC σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον τους και να επιδιώξει τις κατάλληλες κυρώσεις», συμπλήρωσε ο σύλλογος από τη βόρεια Γαλλία στην ανακοίνωση του.
