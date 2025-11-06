Το... κερασάκι στην τούρτα μιας εκπληκτικής εμφάνισης έβαλε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που έβγαλε δύο ασίστ στη νίκη της Γκενκ επί της Μπράγκα.

Δεν του έφτανε η μια ασίστ, ήθελε και δεύτερη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που σκόρπισε την αστερόσκονή του και στο Europa League, βοηθώντας την Γκενκ να πάρει σπουδαίο τρίποντο στην έδρα της Μπράγκα (4-3). Κι αυτό, λίγες ημέρες αφού της είχε δώσει νίκη με ασίστ και στο βελγικό πρωτάθλημα απέναντι στη Βέστερλο.

Ο 18χρονος Έλληνας «σέρβιρε» από κόρνερ το 1-1 της ομάδας του στην εκπνοή του πρώτου μέρους και στο 72' τράβηξε την άμυνα πάνω του και πάσαρε στον Μεντίνα που έκανε το 4-2 για την Γκενκ.