Με ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στην έδρα της Μπράγκα η Γκενκ.

Ασίστ εντός των συνόρων, ασίστ και στην Ευρώπη λίγες ημέρες μετά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Έλληνας εξτρέμ έκανε ξανά τη διαφορά για την Γκενκ και τη βοήθησε να επιστρέψει στο ματς του Europa League απέναντι στην Μπράγκα, όπου έμεινε πίσω στο σκορ.

Με άψογη εκτέλεση κόρνερ στην εκπνοή του ημιχρόνου, ο Καρέτσας βρήκε τον Χέιμανς στην καρδιά της περιοχής και αυτός με κεφαλιά έκανε το 1-1 για την Γκενκ.