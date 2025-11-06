Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που εν τέλει πήρε το ματς με τη Μάλμε με 0-1 χάρις στο τέρμα του Τζούρισιτς σε έναν αγώνα όπου είχε δοκάρι ο Τετέ.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που του έδωσε τη νίκη με τη Μάλμε (0-1) χάρις στον Φίλιπ Τζούρισιτς στο 85'. Ο Κυριακόπουλος έκανε την σέντρα, ο Τσέριν προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα και αυτή έφτασε στον Τζούρισιτς που από κοντά δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-0 για τους «Πράσινους». Νωρίτερα ο Τετέ είχε μεγάλη φάση με δοκάρι στον αγώνα. Δείτε το γκολ και τις πιο σημαντικές στιγμές του αγώνα.

