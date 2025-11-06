Τζούρισιτς: «Το σημαντικό είναι η νίκη, είμαι στο 30% παίζοντας σε νέα θέση»

Ο σκόρερ του τέρματος που έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό επί της Μάλμε, Φιλίπ Τζούρισιτς ανέφερε πως το σημαντικό είναι το τρίποντο, ενώ επισήμανε πως ο ίδιος παίζοντας σε μια νέα θέση βρίσκεται στο 30% αυτού που μπορεί να κάνει.

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες επικρατώντας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League της Μάλμε στη Σουηδία με 1-0. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς που πέτυχε το... χρυσό γκολ ανέφερε τα εξής μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Το θετικό στοιχείο ότι νικήσαμε το παιχνίδι. Δεν θα έλεγα ότι ήμασταν τόσο κακοί, ενδεχομένως σε κάποιο 15λεπτο στη διάρκεια του α’ ημιχρόνου. Ήταν ένας σκληρός αγώνας. Κρατάω ότι μείναμε στο παιχνίδι. Το σημαντικό η νίκη και το γκολ που πετύχαμε.

Έπαιξα σε μια νέα θέση στα τρία τελευταία παιχνίδια, είμαι στο 30% στη συγκεκριμένη θέση, μπορώ να βελτιωθώ ακόμη, να βελτιώσω την κατοχή να έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να γυρίσω όπως ήμουν 3 χρόνια πίσω. Επέμενα, ήμουν μέσα στον αγώνα, έβαλα το γκολ, έπαιξα και στα 90 λεπτά, δεν είμαι τόσο νέος όσο ήμουν πριν από τρία χρόνια, βελτιώνομαι κοιτάω το καλύτερο και σίγουρα θα τα καταφέρω».