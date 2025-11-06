Την κόκκινη κάρτα αντίκρισε στο παιχνίδι της Ουτρέχτης απέναντι στην Πόρτο για το Europa League ο Βασίλης Μπάρκας.

Διπλό κακό σε μια φάση για τον Βασίλη Μπάρκα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας δέχθηκε γκολ και δευτερόλεπτα μετά αποβλήθηκε στην αναμέτρηση της Ουτρέχτης απέναντι στην Πόρτο για το Europa League. Στο 65' είπε «όχι» στο σουτ του Βέιγκα με τον Σάινθ να σκοράρει στην επαναφορά για το 1-1. Ο Βέιγκα τού... κόλλησε προσπαθώντας να πάρει την μπάλα και ο Μπάρκας τον πλησίασε και τον ακούμπησε με το κεφάλι του στο κεφάλι του. Εκείνος έπεσε στο έδαφος και ο διαιτητής απέβαλε - αυστηρά η αλήθεια είναι - τον Έλληνα πορτιέρε.