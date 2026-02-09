Η δήμαρχος της Ουτρέχτης έστειλε στην Πόρτο τον λογαριασμό για τις ζημιές που είχαν κάνει οι οπαδοί των Δράκων στην ολλανδική πόλη τον Νοέμβριο.

Ουτρέχτη και Πόρτο είχαν μείνει στο 1-1 στις 6 Νοεμβρίου για τη league phase του Europa League, με τους Πορτογάλους να λαμβάνουν τρεις μήνες μετά τη... λυπητερή για τις ζημιές που είχαν προκαλέσει οι οπαδοί τους στην ολλανδική πόλη! Η δήμαρχος, Σάρον Ντάικσμα, έστειλε στον πρόεδρο των Δράκων, Αντρέ Βίλας-Μπόας, λογαριασμό ύψους 121.000 ευρώ, που αφορά καταστροφές που υπέστησαν οκτώ πούλμαν που μετέφεραν τους φίλους της Πόρτο.

«Μου φαίνεται φυσιολογικό οι υπεύθυνοι να αποζημιώσουν την εταιρεία για τη ζημιά που έκαναν», ανέφερε η Ολλανδή, που έκανε λόγο για σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένες οροφές και ξηλωμένα κλιματιστικά, ενώ αναφορές έγιναν και για άναμμα βεγγαλικών μέσα στα λεωφορεία! Τα όσα είχαν συμβεί είχαν φέρει τη σύλληψη των 73 επιβατών του ενός πούλμαν, ωστόσο δεν είχαν σημειωθεί συλλήψεις σε κανένα από τα άλλα επτά οχήματα. Παράλληλα, η Ντάικσμα ανέφερε πως «οι οδηγοί ένιωσαν να απειλούνται από τους οπαδούς και η εμπειρία τους ήταν τραυματική».