Διαδηλώσεις και... συναγερμός πριν τον αγώνα Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα τοποθέτησαν πλακάτ εναντίον των Ισραηλινών γύρω από το Μπέρμιγχαμ πριν το Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League, η ατμόσφαιρα γύρω από το Villa Park ήταν εκρηκτική. Ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και τοποθετούσαν πλακάτ με περιεχόμενο εναντίον των Ισραηλινών.

Λόγω φόβων για βία και στοχοποίηση εβραϊκών κοινοτήτων, εκατοντάδες αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν, ενώ τοπικά σχολεία έκλεισαν νωρίτερα. Επιβλήθηκε επίσης απαγορευτικό πτήσεων drone γύρω από το γήπεδο για την ασφάλεια της περιοχής. Ειδικότερα, video που κυκλοφόρησαν δείχνουν διαδηλωτές να στέκονται πάνω σε τοίχους και να τοποθετούν παλαιστινιακές σημαίες.

Ο Λόρδος Όστιν δήλωσε: «Αυτό είναι έγκλημα μίσους κατά των Εβραίων. Η αστυνομία πρέπει να εντοπίσει τους υπεύθυνους και να δράσει άμεσα». Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λούι Φρεντς τόνισε ότι «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους αντισημιτισμό στον αθλητισμό ή στο Κοινοβούλιο».

Οι οργανωτές της συγκέντρωσης ζητούν την αναστολή ισραηλινών ομάδων από UEFA και FIFA, κατηγορώντας τη Μακάμπι για υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Αντι-διαδήλωση από φιλο-ισραηλινή ομάδα, «Our Fight», υποστήριξε την ανάγκη για ειρηνική αντίδραση και αλληλεγγύη προς τον σύλλογο.

Οι κάτοικοι και οι οπαδοί του Μπέρμιγχαμ εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, ενώ αρκετοί αποφάσισαν να μην παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Οι αρχές προειδοποίησαν για σημαντικές κυκλοφοριακές δυσκολίες, ενώ η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει μέτρα για την προστασία όλων των κοινοτήτων και την τήρηση της τάξης.