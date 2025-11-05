Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11-22:00) στο γήπεδο της Τούμπας.

«Έχουμε τρία παιχνίδια σε επτά ημέρες, οπότε είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε την απαραίτητη φρεσκάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Θα είναι ένα ματς μεγάλης έντασης με πολλά τρεξίματα και μάχες, με βάση και τον αντίπαλο».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (5/11) μίλησε για τη φιλοσοφία και τη λογική που θα πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε με ικανοποίηση τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Λόβρεν να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, με τον τελευταίο να καλύπτει το κενό του τιμωρημένου Κεντζιόρα. Εκτός του Πολωνού αμυντικού θα απουσιάσουν και οι Καμαρά, Θυμιάνης.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναλυτικά αναφέρει:

«Η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Τούμπας κόντρα στη Young Boys ολοκληρώθηκε κι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να υποδεχθεί την ελβετική ομάδα θέλοντας να δώσει συνέχεια στο σερί του.

Η τελευταία πρόβα περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ εκτός αγώνα είναι κι ο τιμωρημένος Τόμας Κεντζιόρα .

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση της Πέμπτης (06.11)».