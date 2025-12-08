Τσακίρης: «Θα ήταν ντροπή για τον Χιμένεθ να δώσει το χέρι του στον Λουτσέσκου»
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League «σήκωσε» συζήτηση στο στούντιο των Galacticos, με τις διαιτητικές αποφάσεις του Γιοβάνοβιτς να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.
Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ματς αίσθηση προκάλεσε και η απόφαση του Μανόλο Χιμένεθ να μη χαιρετήσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τελευταίο σφύριγμα, κάτι που προκάλεσε ερωτηματικά και σχόλια εκατέρωθεν. Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των φιλοξενούμενων απέφυγε να δώσει το χέρι του και περιορίστηκε σε μια σύντομη προσέγγιση ώμος με ώμο μόλις τον προσέγγισε ο Ρουμάνος κόουτς.
Ο Γιώργος Τσακίρης σχολίασε το περιστατικό αυτό στους Galacticos, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Για μένα θα ήταν ντροπή του Μανόλο να τού δώσει το χέρι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος του έχει πει όσα τού έχει πει για το πρωτάθλημα, για το 2018, δεν μπορείς να του δίνεις το χέρι σου».
Όσον αφορά το ότι οι δυό τους χαιρετήθηκαν κανονικα μετά το παιχνίδι της Τετάρτης (3/12) για το Κύπελλο Ελλάδος, ο Γιώργος Τσακίρης πρόσθεσε: «Κακώς έδωσε το χέρι του, δεν πρέπει να το δίνει κανονικά, μετά είναι ανακόλουθος της στάσης του και φταίει ο Μανόλο. Έχει μιλήσει απαξιωτικά (ο Λουτσέσκου) για τη δουλειά του συναδέλφου του».
