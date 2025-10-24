Θα πάμε από... ΠΑΟΚ και κανείς δεν θα ξέρει τι έγινε

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έζησε στο Λιλ και γράφει για όσα κέρδισε ο ΠΑΟΚ αυτή τη βραδιά στη Γαλλία, πέρα από το θέμα γηπέδου που μπήκε σε άλλο δρόμο.

Ήταν μία από αυτές τις πολύ μεγάλες εμπειρίες που μπορείς να ζήσεις σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο! Ένα ματς πολύ υψηλού επιπέδου, στο οποίο ο Έλληνας ΠΑΟΚ κερδίζει στα ίσια την Γαλλίδα αντίπαλό του…

Δεν ήταν αγώνας μιας-δύο-πέντε φάσεων όπου μπορεί ο ένας ως αουτσάιντερ να «κλέψει» τον άλλο με μία στιγμή. Για να κερδίσεις αγώνα 32 τελικών προσπαθειών και 12-15 μεγάλων ευκαιριών που τελικά λήγει 3-4, πρέπει και εσύ να δημιουργήσεις. Ο ΠΑΟΚ χθες τα κατάφερε πολύ καλά σε όλους τους τομείς και έδειξε με τη δημιουργία αλλά και όλη τη νοοτροπία του, ότι αυτή την περίοδο παίζει το καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο. Είδαμε σε αυτή τη γηπεδάρα από πλευράς των παικτών του Λουτσέσκου:

- Ψύχραιμη και ορθολογική αντιμετώπιση μίας αθλητικής ομάδας άλλου επιπέδου

- Γρήγορες επιθέσεις με σκοπό να βρεθούν οι Γάλλοι απροετοίμαστοι όπως και πραγματικά συνέβη κυρίως στο πρώτο μέρος

- Πνευματική αντίδραση και ισορροπία σε κάθε καλή και κακή στιγμή της βραδιάς από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου ο οποίος λογικά βασίζεται στην αυτοπεποίθηση που τώρα και μετά την κρίση, φθάνει στα ύψη,

Έπαιξε το ποδόσφαιρό του ο ΠΑΟΚ, που σαφώς ήξερε ότι κάποιες στιγμές θα υποφέρει. Πίεσε η Λιλ, αλλά κι αυτοί σοκαρίστηκαν από το πώς οι ασπρόμαυροι αντιμετώπισαν το 2-3. Εύκολα σε εκείνο το διάστημα το σκορ έφθανε στο 2-5 σε μία μυθική αντίδραση παικτών που δεν φοβήθηκαν την ολική ανατροπή και άρχισαν να… παίζουν περισσότερο, παρά να εφησυχάζουν.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε άλλη μία νίκη που θα τον κρατήσει ψηλά αγωνιστικά και πνευματικά για πολύ καιρό. Κέρδισε και τρεις πόντους που τον φθάνουν -μάλλον- δύο νίκες μακριά από την πρόκριση. Έδωσε ακόμη μεγαλύτερη πίστη στο πλάνο μέσα στα αποδυτήριά του. Ακόμη όμως είμαστε στην αρχή. Η ομάδα του Λουτσέσκου παίζει καλύτερα από όλους, κερδίζει μεγάλα ματς και κυρίως προσπαθεί να συσπειρώσει τον κόσμο της, μπας και προσανατολιστούν όλοι μαζί σε κοινό στόχο.

ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Σε ατομικό επίπεδο είχαν δίκιο όλοι οι παίκτες που λίγα δευτερόλεπτα αφού έληξε το ματς έτρεξαν στον Αντώνη Τσιφτσή! Το παλικάρι έκανε το ματς της ζωής του σε τέτοιο επίπεδο, κράτησε την ομάδα στο δεύτερο μέρος με εκπληκτικές επεμβάσεις και μαζί μεγάλωσε στα μάτια όλων των ανθρώπων του ποδοσφαίρου. Οι αμυντικοί έκαναν ο τι καλύτερο με τον Μπάμπα να έχει καλά ανεβάσματα, ενώ ο Μπιάνκο πήρε εμπειρίες. Ο Μεϊτέ απλά έδειξε στους συμπατριώτες του, τι επιπέδου παίκτης είναι. Σε πολλές περιπτώσεις τους «κατάπιε» στο κέντρο.

Μαγικά έκανε και πάλι ο Κωνσταντέλιας που διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Άλλο ένα μεγάλο ματς για τον Ζίβκοβιτς σε τέτοιο επίπεδο και τώρα… «τον Βόλο να κερδίσω». Με όποιον κι αν αγωνιστεί.

*Οι Γάλλοι έχουν σαλτάρει με το πέναλτι που δεν δίνει ο Νταμπάνοβιτς παρά την κλήση του VAR. Ε όχι! Στιγμιαίο κράτημα που ακόμη και ο Ιταλός VAR κάνει τρία λεπτά να πάρει απόφαση αν τον φωνάξει ή όχι. Μπράβο στον διαιτητή!



ΝΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Πέρα από την μεγάλη εμφάνιση και τον θρίαμβο της ποδοσφαιρικής ομάδας στη Γαλλία, είχαμε και τη νίκη της… λογικής στο μεγάλο εμπόδιο που πήγε να μπει στον ίδιο τον ΠΑΟΚ για την κατασκευή της Νέας Τούμπας. Όπως εδώ και μήνες έγραφα το πρόβλημα που ήθελαν τα μέλη του προεδρείου να βάλουν στην ΠΑΕ και στον Σαββίδη, ο μεγάλος τους καημός, ήταν η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου. Παρά το ότι οι οικονομικές διασφαλίσεις και οι οικονομικές εγγυήσεις που βάζει το μνημόνιο της δικής τους τεχνοκρατικής επιτροπής για την εγγυημένη κατασκευή του έργου ήταν πολύ πιο ισχυρές και βάσιμες, εκείνοι επέμεναν μέχρι το τέλος σε αυτό που πίστευαν ότι θα «τελειώσει» τον Σαββίδη! Έκαναν τα πάντα, έχασαν, αλλά φαίνεται ότι όλα όσα έχουν στο μυαλό τους θα τους οδηγήσουν και σε άλλες τέτοιες μάχες! Κρίμα για τον ΠΑΟΚ!



Κλείνοντας… Όσο περνάει ο καιρός σε αυτή την μεγάλη υπόθεση, τόσο και πιο πολύ εμπεδώνουμε για αυτή την χρονιά ότι… Ο πιο μεγάλος αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι ο… ίδιος ο ΠΑΟΚ!