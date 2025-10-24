Τσιφτσής: «Όλη η ομάδα είναι MVP, ήμασταν μια γροθιά και γιαυτό κερδίσαμε»

Ο εξαιρετικός στην Γαλλία, Αντώνης Τσιφτσής ανέφερε πως όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν MVP και πως όλοι ήταν μια γροθιά και γιαυτό επικράτησαν με 4-3 της Λιλ.

Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να επικρατούν μέσα στην Γαλλία της Λιλ με 4-3 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο εξαιρετικός Αντώνης Τσιφτσής που έκανε σπουδαίες επεμβάσεις μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Έκανα τη δουλειά μου, όποτε μου ζητήσει ο προπονητής πρέπει να είμαι έτοιμος. Δουλεύω στην προπόνηση καθημερινά και σήμερα όλη η ομάδα έδειξε ότι είναι σε μία πολύ καλή περίοδο και μία οικογένεια, γι' αυτό παλέψαμε και πήραμε αυτό που αξίζαμε.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, οι παίκτες ήταν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα και να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί για εμάς ήταν ένας ακόμα τελικός μετά και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη. Μπήκαμε μέσα και δείξαμε πως είμαστε όλοι καλά, ακόμα και στο 2-3 το πίστευα, γιατί κανένας δεν σταμάτησε να τρέχει και να παλεύει και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.

Θεωρώ πως ήμασταν μία γροθιά και γι' αυτό κερδίσαμε. Όλη η ομάδα ήταν MVP. Σίγουρα ήμαστε πολύ καλά στη βαθμολογία, θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα καλύτερα, αν κερδίζαμε και τη Μακάμπι».