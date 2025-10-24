Σφιντέρσκι: «Αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες με εμένα και τον Τετέ τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά»

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Φέγενορντ στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες του «τριφυλλιού» με τον ίδιο και τον Τετέ όταν οι «πράσινοι» ήταν μπροστά με 1-0.

Ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε μπροστά στο σκορ, δεν τα κατάφερε κόντρα στην Φέγενορντ στην Ολλανδία γνωρίζοντας την ήττα με 3-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο επιθετικός των «πρασίνων», Κάρολ Σφιντέρσκι που είχε ανοίξει το σκορ, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Παίξαμε πολύ καλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και σημειώσαμε γκολ. Είχαμε ευκαιρίες με εμένα και τον Τετέ, αν είχαμε καταφέρει κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου να εκμεταλλευτούμε τις φάσεις μας, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, χρειάζεται να αναλύσουμε τον σημερινό αγώνα και να κοιτάξουμε πλέον στον επόμενο. Θα πρέπει να κάνουμε την αλλαγή παιχνίδι με παιχνίδι και να βρούμε την ισορροπία μας με σκοπό να παίρνουμε νίκες.»