Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Ο Λάριν με 2η προσπάθεια έκανε στις καθυστερήσεις το 3-1
Στον έξτρα χρόνο ο Λάριν αν και έχασε αρχικά την κατοχή της μπάλας από κοντά έκανε το 3-1 για τη Φέγενορντ απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Η Φέγενορντ έκανε και το 3-1 με τον Παναθηναϊκό. Ήταν η φάση του 90+ όπου ο Βαλέντε γύρισε στον Οσμάν, αυτός στον Λάριν ο οποίος αρχικά έκανε τσαφ αλλά στην συνέχεια δεν είχε πρόβλημα στο να σκοράρει για το 3-1 (από κοντά).
