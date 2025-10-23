Από δημιουργός ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ έγινε σκόραρε στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Λιλ και σε φάση που ελέχθηκε για οφσάιντ.

Στο 23ο λεπτό ήρθε και το 0-2 για τον ΠΑΟΚ. Βαθιά μπαλιά του Μιχαηλίδη στην πλάτη της άμυνας, ο Ζίβκοβιτς έφυγε τετ α τετ με τον Οζέρ και πλάσαρε για το γκολ και το 0-2 σε φάση που υπήρξε έλεγχος για οφσάιντ και στη συνέχεια μέτρησε το γκολ.