Λιλ - ΠΑΟΚ: Το 0-2 από τον Ζίβκοβιτς
Από δημιουργός ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ έγινε σκόραρε στον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Λιλ και σε φάση που ελέχθηκε για οφσάιντ.
Στο 23ο λεπτό ήρθε και το 0-2 για τον ΠΑΟΚ. Βαθιά μπαλιά του Μιχαηλίδη στην πλάτη της άμυνας, ο Ζίβκοβιτς έφυγε τετ α τετ με τον Οζέρ και πλάσαρε για το γκολ και το 0-2 σε φάση που υπήρξε έλεγχος για οφσάιντ και στη συνέχεια μέτρησε το γκολ.
@Photo credits: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
